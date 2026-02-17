Leggi il settimanale
Mo: Faraone, 'Italia al Board da 'osservatore', andiamo a fare i guardoni?'

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Con la sua presenza a Washington sta contribuendo a sfasciare l'Europa, lei ci va per conto di un governo per scassare l'Ue, perchè tutti gli altri leader non stanno andando". Così Davide Faraone di Iv nelle dichiarazioni di voto alla Camera sulle comunicazioni di Antonio Tajani sulla partecipazione dell'Italia da 'osservatore' alla riunione del Board of Peace. "Io non ho compreso cosa va a fare l'Italia come osservatore. Cosa significa? Andiamo a fare i guardoni?".

