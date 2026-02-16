MondeVita completa l'acquisizione di Caruso

16 febbraio 2026 a

ITTIKAR, la banca d'affari del Gruppo Mondevo basata nativamente sull'IA, ha operato in qualità di consulente esclusivo, implementando la suite di intelligenza artificiale nella due diligence e nell'esecuzione.

ABU DHABI, Emirati Arabi Uniti e MILANO, 7 febbraio 2026 /PRNewswire/ -- MondeVita, la divisione lifestyle e lusso del Gruppo Mondevo, ha annunciato oggi il completamento dell'acquisizione di Raffaele Caruso S.p.A. dal Gruppo Lanvin. La transazione è stata completata tramite MondeVita Italy S.r.l. e posiziona Caruso come colonna portante della piattaforma del lusso di MondeVita. Fondata nel 1964 a Soragna (Parma), Caruso è uno dei principali produttori mondiali di abbigliamento sartoriale di lusso per uomo. Oltre 450 artigiani fondono l'antica maestria artigianale con tecniche di produzione contemporanee, servendo le principali case di moda mondiali e, attraverso il marchio Caruso, una rete selezionata dei migliori rivenditori di abbigliamento maschile al mondo. L'azienda genera un fatturato annuo di circa 35 milioni di euro.

Il ruolo di ITTIKARITTIKAR, la banca d'affari del Gruppo Mondevo basata nativamente sull'IA dedicata ai family office, ha operato in qualità di consulente esclusivo durante l'intera transazione. Sviluppata da Mondevo Tech, la divisione tecnologica interna del Gruppo che conta oltre 40 ingegneri di IA a Singapore, ITTIKAR si è avvalsa di agenti IA proprietari per elaborare una due diligence completa su bilanci, governance aziendale, immobili, fiscalità, forza lavoro e contratti commerciali.

Centinaia di documenti sono stati analizzati con un livello di rapidità, completezza e coerenza che ha migliorato in modo significativo l'efficienza del processo decisionale ed esecutivo. L'operazione Caruso funge da prova di fattibilità per il modello ITTIKAR, dimostrando come l'architettura nativa IA possa contribuire in modo significativo a potenziare le tradizionali capacità delle banche d'affari nelle acquisizioni transfrontaliere complesse.

Commento della dirigenzaHussam Otaibi, fondatore del Gruppo Mondevo, ha commentato: "Caruso incarna tutto ciò che MondeVita rappresenta: tradizione autentica, maestria artigianale di livello mondiale e una forte identità nazionale con risonanza globale. Ciò che contraddistingue questa transazione è il ruolo svolto da ITTIKAR: dalla due diligence all'esecuzione, le nostre capacità native basate sull'intelligenza artificiale hanno consentito un livello di accuratezza analitica e di velocità che non sarebbe stato possibile ottenere con approcci convenzionali. Questo rappresenta il futuro delle transazioni per i family office".

Fabio Brambilla, cofondatore e amministratore delegato del Gruppo Mondevo, ha aggiunto: "Caruso è esattamente il tipo di azienda per cui è stata creata MondeVita: un'azienda in cui tradizione, maestria artigianale e brand identity convergono in un prodotto di lusso di prima classe. L'opportunità e la capacità di implementare l'intelligenza artificiale nativa di ITTIKAR nell'intero processo hanno influenzato positivamente sia la nostra convinzione che la struttura di questa transazione. Ora non vediamo l'ora di lavorare al fianco di Marco Angeloni e del suo team per sbloccare il pieno potenziale di Caruso, continuando al contempo a rafforzare il portafoglio di prodotti di lusso e lifestyle di MondeVita".

Fabio Brambilla ricoprirà il ruolo di Presidente di Caruso e MondeVita. Marco Angeloni è stato confermato Amministratore Delegato e diventerà azionista di minoranza, a sottolineare la visione condivisa a lungo termine. Il team dirigenziale esistente e il Direttore Creativo Max Kibardin rimangono in carica. L'impegno di MondeVita va oltre questa acquisizione. La divisione si pone l'obiettivo di costruire un portafoglio di marchi storici d'eccellenza nei settori dei beni di lusso, delle bevande di alta qualità, dell'ospitalità e del benessere, che rimangono tradizionalmente frammentati e ricchi di opportunità, in cui la proprietà a lungo termine, le capacità condivise e l'eccellenza operativa possono generare un valore duraturo.

Informazioni su MondeVitaMondeVita è la divisione lifestyle e lusso del Gruppo Mondevo, specializzata nell'acquisizione, nello sviluppo e nella valorizzazione di marchi storici nei settori dei beni di lusso, delle bevande di alta qualità, dell'ospitalità e del benessere. L'acquisizione di Caruso rappresenta il primo investimento importante di MondeVita.

Informazioni su ITTIKARITTIKAR, con sede ad Abu Dhabi Global Market, è la prima banca d'affari al mondo basata sull'intelligenza artificiale creata esclusivamente per i family office. Sviluppata da Mondevo Tech, ITTIKAR impiega un agente IA dedicato per ogni family office, fornendo servizi di deal origination, due diligence, consulenza transazionale e monitoraggio del portafoglio basati sull'intelligenza artificiale.

Informazioni su Raffaele Caruso S.p.A.Fondata nel 1964, Raffaele Caruso S.p.A. è un'azienda italiana produttrice di abiti sartoriali di alta gamma con sede a Soragna, in provincia di Parma. L'azienda serve le principali case di moda globali e gestisce il marchio Caruso, che si distingue per la sua filosofia di eleganza giocosa. Con oltre 450 dipendenti, Caruso coniuga eccellenza artigianale su scala industriale e una forte brand identity.

Informazioni sul Gruppo MondevoIl Gruppo Mondevo è una holding multidivisionale con sede ad Abu Dhabi, che opera nel settore della tecnologia, degli investimenti e del lifestyle. Le divisioni del gruppo comprendono la gestione patrimoniale, il venture capital, il settore del lusso e del lifestyle e le piattaforme tecnologiche di base. La missione di Mondevo è quella di sfruttare le capacità native basate sull'intelligenza artificiale e una rete globale di famiglie con un patrimonio netto molto elevato per costruire attività durature in settori con elevate barriere di ingresso e un solido potenziale di crescita a lungo termine.

