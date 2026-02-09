Zichichi: Schlein, 'cordoglio e vicinanza a famigliari e collaboratori'

09 febbraio 2026 a

Roma, 9 feb (Adnkronos) - "È scomparso Antonino Zichichi. Fisico e divulgatore, diede vita a Erice al Centro “Ettore Majorana” e fu l'ideatore dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso che sono diventati uno dei più importanti centri di ricerca a livello mondiale. Esprimiamo cordoglio e vicinanza ai suoi familiari e alle persone che hanno lavorato con lui nella sua lunga attività scientifica". Lo dice la segretaria del Pd Elly Schlein.