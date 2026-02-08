Milano-Cortina: Magi, 'condanna violenze ma è altro flop governo su sicurezza'

08 febbraio 2026 a

Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "Ferma condanna degli scontri e solidarietà alle forze dell'ordine ma è evidente che anche in occasione dei giochi di Milano-Cortina il governo non ha saputo assicurare la sicurezza ai cittadini italiani, lasciando i violenti devastare le città. Non servono altri decreti e nome liberticide: le leggi per prevenire tutto questo già ci sono, è il governo Meloni che non sa o non vuole applicarle”. Lo afferma il segretario di +Europa, Riccardo Magi.