Milano-Cortina: Lupi, 'irresponsabile uso violenza durante Olimpiadi'

Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "Scontri e sabotaggi non riusciranno a rovinare le Olimpiadi ne' ad offuscare l'immagine dell'Italia nel mondo ma utilizzare la violenza durante le Olimpiadi e' una grave dimostrazione di irresponsabilità e di ignoranza abissale. Un atto contro il valore universale del messaggio olimpico che tutte le forze politiche devono condannare senza distinzioni. La violenza organizzata ed ideologica va espulsa dalla scena pubblica senza esitazione per il bene delle istituzioni democratiche". Così Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati.