Sanremo: Conti chiama Lillo e Pucci, 'saranno co-conduttori del festival'**

Roma, 6 feb. - (Adnkronos) - Saranno i comici Lillo Petrolo e Andrea Pucci ad affiancare Carlo Conti come co-conduttori in due serate del 76esima edizione Festival di Sanremo. Lillo sarà protagonista della seconda serata, quella di mercoledì, mentre Pucci salirà sul palco giovedì.

L'annuncio è arrivato direttamente dal direttore artistico e conduttore Carlo Conti attraverso i suoi canali social. Con un video umoristico che simulava una "chiamata" ai due artisti, Conti ha ufficializzato la loro partecipazione.