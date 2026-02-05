Casa: Schlein, 'governo non dà risposte, da Pd piano', proposta in 14 punti**

05 febbraio 2026 a

Roma, 5 feb. (Adnkronos) - "Il governo continua a non dare risposte ai bisogni concreti delle persone. Noi stiamo facendo un percorso di ascolto, ne parlerò anche domani in Direzione, per andare noi verso quelle persone che pensano che il loro voto non faccia differenza. E poi ascoltare le categorie, altra cosa che il governo non fa. Lo abbiamo fatto anche oggi sulla casa e il Pd, dopo questo percorso, ha un piano casa". Lo dice Elly Schlein chiudendo il pomeriggio al Nazareno dedicato al diritto alla casa in cui il Pd ha presentato un piano in 14 punti e a cui hanno partecipato associazioni del settore, parlamentari, eurodeputati e sindaci tra cui Roberto Gualtieri e Sara Funaro.

"La notizia drammatica di oggi -aggiunge- che a Sarzana un uomo si è ucciso mentre arrivavano gli ufficiali giudiziari per lo sfratto. E' chiaro che il diritto all'abitare è un diritto fondamentale delle persone. Per troppo tempo anche la sinistra non ha più frequentato il tema del diritto alla casa", aggiunge Schlein.

Tra i punti del piano Pd c'è la richiesta di "inserire il diritto all'abitare nella Costituzione, affermando la centralità delle risorse pubbliche" e quella di "creare un Ministero dedicato per coordinare le politiche abitative e gestire un fondo di 4 miliardi per affrontare l'emergenza abitativa". E poi "affrontare il caro-affitti per gli studenti, costruendo nuovi studentati e regolando gli affitti brevi" e assegnare gratuitamente "ai Comuni degli immobili di enti statali e parastatali inutilizzati, l'utilizzo dei beni confiscati alle mafie". Quindi regolamentare gli affitti brevi con una proposta di legge "per tutelare i centri storici e il mercato residenziale, differenziando tra proprietari singoli e grandi soggetti imprenditoriali. Attribuzione agli Enti locali di margini di manovra autonomi per definire strategie adeguate ai diversi contesti".