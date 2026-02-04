Lega: Salvini, ‘Vannacci capitolo chiuso, dispiace ma nessuna preoccupazione'

04 febbraio 2026 a

Roma, 4 feb. (Adnkronos) - "Per me è il capitolo chiuso". Il segretario della Lega, Matteo Salvini, risponde così ad una domanda sulla decisione di Roberto Vannacci di lasciare il partito.

"Ne ho visti tanti -aggiunge- che non hanno mantenuto la parola, che non hanno mantenuto gli impegni. Cito il titolo di un libro di una grande italiana scomparsa, ahimè, nelle ultime ore, la professoressa Parsi, con un libro che si intitolava 'Ingrati'. Non ci rimango più male, mi passa dopo qualche ora, stanotte ho dormito sereno. Capitolo chiuso, la Lega c'era prima, c'è, più forte. Non so se per reazione, però il tesseramento online da ieri a oggi ha superato quota mille Quindi magari c'è anche gente per cui termini un po' desueti -onore, lealtà, rispetto, fiducia, stretta di mano- significano ancora qualcosa. Poi non vorrò mai male a nessuno, non auguro male a nessuno, non porto rancore, non porto acrimonia, ognuno fa le sue scelte. Io mi tengo ben la mia comunità che è protagonista del cambiamento dell'Italia.

"Quindi -conclude Salvini- non è il primo che se ne è andato prendendo i voti, tenendosi il seggio e mancando di rispetto agli elettori, non sarà l'ultimo. Mi preoccupa? No, mi spiace umanamente sì, perché mi fidavo, perché ci credevo, perché l'ho accolto, ripeto, mentre tutto il resto del mondo lo attaccava. Amen. Cosa fatta, capo ha. Non ho nessun tipo di preoccupazione" su eventuali conseguenze negative per il centrodestra a livello elettorale.