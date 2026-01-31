Giustizia: ministro Nordio a Milano per inaugurazione anno giudiziario

31 gennaio 2026 a

Milano, 31 gen. (Adnkronos) - Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha scelto il Palazzo di giustizia di Milano per assistere all'inaugurazione dell'Anno giudiziario, una cerimonia segnata quest'anno dalla novità della riforma della giustizia e dal dibattito intorno al referendum previsto a fine marzo. Oltre al Guardasigilli sono presenti anche il presidente del Senato Ignazio La Russa, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, e alte cariche civili e militari.

A prendere per primo la parola sarà il presidente della Corte d'Appello di Milano Giuseppe Ondei, seguiranno quindi gli interventi del consigliere del Csm Enrico Aimi, del ministro Nordio, della procuratrice generale Francesca Nanni e del presidente dell'Ordine degli avvocati di Milano Antonino La Lumia.

Dall'Aula magna interverranno, tra gli altri, anche Cesare Parodi presidente dell'Associazione nazionale magistrati, il presidente della Camera Penale di Milano avvocato Federico Papa, un rappresentante della magistratura onoraria e uno dei dirigenti e del personale amministrativo.