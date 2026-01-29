Pd: a Milano con Schlein prima tappa 'giornate di ascolto', si chiude a Roma il 7 marzo**

29 gennaio 2026 a

Roma, 29 gen. (Adnkronos) - "'L'Italia che sentiamo. Ascoltare le voci del Paese per cambiarlo': è questo il titolo dell'iniziativa del Partito democratico che attraverserà l'Italia per ascoltare categorie e cittadini. Il primo appuntamento, 'Un'altra storia. L'alternativa nel mondo che cambia', si svolgerà sabato 31 gennaio dalle 16 alle 20 e domenica 1 febbraio dalle 9.30 alle 18 alla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Viale Pasubio 5 a Milano insieme a 50 voci del mondo culturale, economico e sociale". Si legge in una nota del Pd.

"Due giornate di dialogo organizzate dal Pd e dalla Fondazione Demo, guidata da Gianni Cuperlo, in cui ci si confronterà sui grandi cambiamenti globali, sull'impatto della tecnologia e dell'intelligenza artificiale, sui cambiamenti climatici, sulle disuguaglianze e sulla difesa della democrazia. La segretaria del Pd, Elly Schlein, sarà presente alla due giorni e interverrà domenica pomeriggio a conclusione dei lavori".

"Nelle prossime settimane seguiranno altre tappe di ascolto su lavoro, industria, ambiente, sanità, welfare, scuola, diritti e democrazia. Parallelamente, il Partito Democratico sarà impegnato con centinaia di volontarie e volontari in una campagna nelle piazze e con il porta a porta dove, a partire dalle persone che non votano più, si metterà all'ascolto delle necessità e delle aspettative del Paese. Il percorso terminerà a Roma il 7 marzo prossimo".