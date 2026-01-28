Referendum: Schlein, 'destra ci ripensi, dica sì a voto fuori sede'

28 gennaio 2026 a

a

a

Roma, 28 gen (Adnkronos) - "Non c'e' un motivo al mondo per impedire il voto a 5 milioni di persone. Alle scorse europee la maggioranza aveva approvato una sperimentazione che riguardava solo gli studenti, l'hanno poi allargata anche ai lavoratori per gli ultimi referendum. Non c'e' motivo per tornare indietro". Lo ha detto Elly Schlein, a proposito degli emendamenti presentati dal Pd in commissione alla Camera per consentire il voto ai fuori sede al prossimo referendum.

"Faccio un appello alla Meloni, alla maggioranza: votate i nostri emendamenti", ha detto la segretaria del Pd aggiungendo: "Non e' una colpa essere fuorisede, conosciamo i costi esorbitanti per i viaggi. La destra ci ripensi, mi auguro che questo tema sia sentito da tutti".