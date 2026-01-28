Milano: ucciso a Rogoredo, hater contro difesa vittima 'vergogna, era venditore di morte'

28 gennaio 2026 a

a

a

Milano, 28 gen. (Adnkronos) - "So che è il suo lavoro difendere anche i criminali, ma io al posto suo mi vergognerei e rinuncerei alla sua difesa". E' uno dei messaggi che arriva all'indirizzo social dell'avvocata Debora Piazza che insieme al collega Marco Romagnoli rappresenta il fratello del ventottenne di origine marocchina ucciso a Milano, durante un controllo anti spaccio, da un poliziotto che ha raccontato che la vittima gli ha puntato contro una pistola.

"Non ha vergogna di difendere venditori di morte" scrive una donna ligure, mentre Francesco da Lucca scrive in maiuscolo "Vergognati..." e c'è anche chi, con evidenti difficoltà nella scrittura, digita: "Voi avvocate come mi comportate se un vostro cliente pluripregiudicato che produce solo del male verso gli altri??? Le faccio un esempio verso la sua famiglia".