Indonesia: 8 morti e 82 dispersi a causa della frana

Giakarta, 24 gen. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Le autorità indonesiane hanno confermato la morte di 8 persone e 82 dispersi a causa di una frana che ha seppellito alcune abitazioni situate sul versante del monte Burangrang, nella provincia di Giava Occidentale. Il segretario provinciale, Herman Suryatman, ha riferito all'agenzia di stampa Antara che 113 residenti sono stati colpiti dalla frana e che al momento sono stati confermati solo 23 sopravvissuti.