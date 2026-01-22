N. Zelanda: frana su campeggio, 'molti dispersi fra cui bambini'

22 gennaio 2026 a

Wallington, 22 gen. (Adnkronos) - Una frana ha colpito un campeggio in Nuova Zelanda, seppellendo diverse persone, tra cui bambini. Il disastro è avvenuto durante la notte presso il campeggio "Beachside", situato ai piedi del Monte Maunga-nui, sull'Isola del Nord della Nuova Zelanda. Il comandante della polizia regionale Tim Anderson ha dichiarato che "molti bambini sono tra i dispersi". Le squadre di emergenza stanno lavorando nell'area della frana per cercare di localizzare i sopravvissuti intrappolati.