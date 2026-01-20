Ucraina: Zelensky, 'più di un milione di case a Kiev senza elettricità'

20 gennaio 2026 a

Kiev, 20 gen. (Adnkronos) - "Nella sola Kiev, più di un milione di case sono rimaste senza elettricità. Un numero significativo di abitazioni è rimasto senza riscaldamento, più di 4.000 condomini". Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parlando della crisi energetica causata dai bombardamenti russi e che ha colpito la capitale. Fra gli altri edifici, anche il Parlamento ucraino è rimasto senza riscaldamento, acqua ed elettricità.