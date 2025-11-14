Torino: Sasso (Lega), 'contenuti zero, pretesto per creare disordini'

14 novembre 2025 a

Roma, 14 nov. (Adnkronos) - “Gridano ‘servono più aule, meno armi', ma poi finiscono per ferire otto agenti a Torino. Vorrebbero l'educazione all'affettività e quella sessuale, ma intanto bruciano in piazza le immagini del ministro Valditara e lanciano uova contro i ragazzi in divisa. Ormai è chiaro: è solo un pretesto per creare disordini e attaccare il Governo. Contenuti: zero. Ecco il frutto delle irresponsabili azioni politiche di quei colleghi deputati che da giorni ci insultano in Aula e istigano all'odio contro di noi”. Così il deputato della Lega Rossano Sasso, capogruppo in commissione Scienza, Cultura e Istruzione.