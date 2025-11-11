Cerca
Campania: Iannone (FdI), 'Fico è sicuro di aver dichiarato alla Camera che ha acquistato barca?'

Roma, 11 nov. (Adnkronos) - "Fico presidente della Camera dei Deputati dovrebbe sapere che ogni anno si dichiara il proprio stato patrimoniale. E' sicuro di aver rispettato l'articolo 4 della legge 5 luglio 1982 numero 441? Se lo vada a leggere il presidente Fico perché non ci sembra che entro 3 mesi dalla cessazione del suo ufficio abbia comunicato che intanto era diventato proprietario di una barca. Dalla documentazione pubblicata dalla Camera dei Deputati non vi è traccia". Così il senatore di Fratelli d'Italia Antonio Iannone, commissario regionale del Partito in Campania.

"Fico continua a fare lo gnorri, ma questo è un fatto molto grave. Se il presidente uscente della Camera abbia omesso di comunicare una mutazione del suo stato patrimoniale saremmo al cospetto di una indegnità istituzionale anche pregressa", conclude.

