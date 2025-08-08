Mo: Alfieri, 'governo non metta testa sotto sabbia, condanni Netanyahu'

08 agosto 2025 a

Roma, 8 ago. (Adnkronos) - “Le dichiarazioni di Smotrich e le scelte di Netanyahu non solo alimentano un conflitto infinito, ma minano ogni prospettiva di pace, sicurezza e convivenza". Lo scrive il senatore Alessandro Alfieri, capogruppo del Pd in Commissione Esteri è membro della segreteria nazionale, suoi suoi profili social.

"Rischia di continuare la strage di civili, a partire da donne e bambini inermi. Netanyahu, insieme ai suoi ministri estremisti, ignora persino i vertici militari pur di inseguire un'occupazione senza scopo, che mette a rischio gli ostaggi, sacrifica soldati e trascina Israele verso l'isolamento internazionale. Questa politica non porta sicurezza: porta sangue, odio e un futuro senza pace. Il governo italiano non può mettere la testa sotto la sabbia: si unisca alla voce degli altri Paesi europei nel condannare e sanzionare il governo israeliano”.