Almasri: Dori, 'Mantovano in giunta perchè c'è Nordio'

08 agosto 2025 a

a

a

Roma, 8 ago. (Adnkronos) - "In relazione a commenti o domande che mi vengono rivolti, tengo a precisare una questione procedurale molto importante: la posizione del sottosegretario Mantovano si è trovata all'esame del Tribunale dei Ministri e poi della Giunta delle autorizzazioni solo e soltanto in quanto legata a quella del Ministro Nordio - se fosse stato presente nel caso solo Piantedosi, ministro non parlamentare, sarebbe intervenuta la Giunta del Senato". Così il presidente della giunta per le autorizzazioni della Camera Devis Dori.

"Diversamente, la Giunta di Montecitorio non avrebbe avuto alcun titolo a valutare l'autorizzazione ad un procedimento giudiziario di un sottosegretario non parlamentare. La Giunta interviene nei casi degli appartenenti alla Camera, ed eventualmente, come in questa circostanza, si trova ad applicare l'art. 96 Costituzione e la legge costituzionale n. 1 del 1989: cioè la competenza del Tribunale Ministri per Nordio e Piantedosi ha 'trascinato' Mantovano in quanto è unico il procedimento. Così sarebbe avvenuto anche se vi fossero stati altri ipotetici indagati sempre per il medesimo procedimento, cioè anche in quel caso la loro posizione sarebbe stata al nostro vaglio“.