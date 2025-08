Mo: generale Idf, 'Israele occupa già Gaza, ma non consente cambio di governo'**

06 agosto 2025 a

a

a

Tel Aviv, 6 ago. (Adnkronos) - Israele occupa già la Striscia di Gaza, ma si rifiuta di consentire un cambio di governo nella Striscia. Lo ha dichiarato alla radio israeliana Israel Ziv, maggiore generale in carica ed ex capo della direzione delle operazioni dell'Idf, esprimendo frustrazione per il modo in cui Israele sta conducendo le operazioni a Gaza. "La Striscia di Gaza è già occupata", ha detto Ziv. "È stata occupata diverse volte. Abbiamo occupato ogni luogo quattro o cinque volte finora... Abbiamo creato le condizioni per un cambio di governo dopo un'operazione militare. Per bonificare la palude, non per dare la caccia alle zanzare. Non ho mai sentito di un esercito vittorioso che dia la caccia a ogni singolo terrorista o arma. A questo punto, non si tratta di un'operazione militare. È politica senza logica militare".

"Siamo andati in guerra per creare le condizioni per apportare cambiamenti nella Striscia e quelle condizioni sono state create. Hamas non controlla la Striscia. È in clandestinità. Non combatte; non ha i mezzi per opporre resistenza. Il suo intero sistema militare e governativo è stato completamente smantellato", aggiunge, elencando due possibili opzioni su chi dovrebbe governare Gaza dopo Hamas: "La prima opzione è l'Autorità Nazionale Palestinese, che rappresenterebbe la più grande sconfitta di Hamas. La seconda rientra nel piano egiziano per un governo tecnico per i prossimi cinque anni. Gli egiziani sono pronti a contribuire alla sua creazione e ad addestrare agenti di polizia non appartenenti ad Hamas". Ad ogni modo, se la situazione lo richiedesse, l'Idf potrebbe intervenire.