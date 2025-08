Mo: Ricci, 'a primo Consiglio regionale Marche proposta per riconoscere Stato Palestina'

02 agosto 2025 a

a

a

Roma, 2 ago. (Adnkronos) - “Al primo Consiglio regionale che faremo presenterò un ordine del giorno affinché la Regione Marche riconosca lo Stato di Palestina”. Lo afferma Matteo Ricci, europarlamentare Pd e candidato alla presidenza della Regione Marche. “Noi -aggiunge- non viviamo in una bolla, non abbiamo le bende agli occhi, non ci voltiamo dall'altra parte. Non è possibile continuare ad assistere ad un massacro quotidiano, indegno, di bambini, di donne, di innocenti, uccisi anche quando vanno a cercare, affamati, il cibo".

"Dobbiamo mettere fine a questa politica agghiacciante di Netanyahu. Ed è compito anche di chi governa un territorio avere un profilo più alto. Noi non siamo amministratori di condominio. Noi abbiamo il compito di rappresentare la nostra comunità e abbiamo il compito, quotidiano, di rafforzare i valori sui quali la nostra comunità si basa, che sono i valori della Costituzione e della Resistenza. Noi non faremo le cene per festeggiare la marcia su Roma, noi festeggeremo il 25 aprile con la Regione in prima linea”.