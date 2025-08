Milano: per il deejay Basciano il braccialetto elettronico scatta il 6 agosto

01 agosto 2025 a

Milano, 1 ago. (Adnkronos) - Il prossimo 6 agosto Alessandro Basciano dovrà presentarsi in un commissariato di Milano per vedersi applicato il braccialetto elettronico. Lo si apprende da fonti qualificate che spiegano che - dopo vari intoppi e difficoltà a indicare una data - si è trovato il dispositivo elettronico per il noto deejay accusato dalla Procura di Milano di stalking nei confronti dell'ex compagna Sophie Codegoni conosciuta al Grande Fratello Vip. Il trentacinquenne - che sta facendo conoscere la sua musica anche all'estero - dovrà quindi presentarsi negli uffici in centro, in caso contrario rischia l'arresto (ai domiciliari) come stabilito dal Riesame.

Lo scorso aprile la Cassazione aveva confermato per Basciano il divieto di avvicinarsi (a meno di 500 metri) e di comunicare con l'ex compagna Codegoni. La decisione confermava l'indicazione del Tribunale del Riesame di Milano a cui si era inizialmente rivolta la Procura - l'aggiunta Letizia Mannella e il pubblico ministero Antonio Pansa - dopo che la giudice per le indagini preliminari Anna Magelli aveva scarcerato il deejay arrestato lo scorso 21 novembre.

Intanto, la Procura si appresta a chiudere le indagini nei confronti dell'indagato denunciato dalla modella ventitreenne. La giovane sentita mesi fa dagli stessi inquirenti aveva ribadito le minacce e gli insulti ricevuto anche via chat, ma soprattutto aveva sottolineato di non aver mai ritirato la querela - presentata nel dicembre 2023 -, e di non essere intenzionata a farlo.