Roma, 1 ago. (Adnkronos) - "Non ci sarà il voto anticipato. Scatta l'indennità di pensione se il Parlamento fa 4 anni, sei mesi e un giorno. In Parlamento prima di andare a votare si tagliano un piede. Si va a votare ragionevolmente nel maggio '27". Lo dice Matteo Renzi a PiazzAsiago. E "Meloni, che è la più brava a comunicare, punterà tutta la partita su di lei. Per far cosa? Per andare al Quirinale, dopo Mattarella".