iProxima, Modena: “Patentino addetti all'utilizzo delle attrezzature di lavoro anche per ditte individuali”

(Adnkronos) - Un'adeguata formazione nell'utilizzo corretto e responsabile delle attrezzature da lavoro salva la vita degli operatori e salva l'azienda

Modena, 13 novembre 2024.Nel mondo del lavoro, la sicurezza è un fattore imprescindibile, soprattutto quando si ha a che fare con mezzi meccanici ed attrezzature speciali. La mancanza di una formazione adeguata può portare ad incidenti, infortuni e danni gravi a persone e cose, con ricadute pesanti sull'integrità dell'azienda stessa. Anche le ditte individuali, pur operando in contesti spesso più piccoli e ‘familiari', sono soggette a tali rischi e devono pertanto allinearsi alle normative vigenti in tema di formazione e sicurezza sui luoghi di lavoro.

“L'attenzione alla sicurezza sul lavoro e all'ottimizzazione dei processi produttivi assume, oggi più che mai, un'importanza strategica per tutte le aziende”, spiega Alberto Razionale, Amministratore della iProxima di Modena. “La mancanza di formazione sulla sicurezza non riguarda solo la sicurezza del singolo lavoratore, ma si riflette sull'intero ambiente lavorativo compromettendo anche l'incolumità dei colleghi. Non solo, l'utilizzo improprio delle attrezzature può comportare guasti alle attrezzature e, quindi, costi aggiuntivi per la sostituzione o la riparazione, inefficienze ed interruzione del processo produttivo dovuto al fermo macchina. Incidenti, manutenzioni straordinarie e perdite di produttività, si riflettono negativamente sul bilancio e sulla redditività, danneggiando altresì l'immagine dell'azienda e la sua reputazione sul mercato. Occorre comprendere che, la formazione dei lavoratori non è semplicemente un obbligo di legge, bensì un investimento, essenziale per ottimizzare sicurezza, efficienza e business continuity di qualsiasi attività lavorativa”.

iProxima con sede a Modena è un partner strutturato per la sicurezza sui luoghi di lavoro e la crescita del business delle aziende; grazie ad un team di professionisti esperti nei settori della sicurezza sul lavoro, della formazione e della gestione delle risorse umane, fornisce servizi completi e personalizzati, che vanno dalla prevenzione dei rischi alla formazione specifica, erogando anche corsi di formazione diretti a far apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale e le opportune procedure di lavoro. Questi corsi comprendono una parte teorica, una pratica e l'accesso all'esame finale per il rilascio del patentino, necessario per operare in sicurezza ed in conformità alla legge.

“Il patentino di abilitazione attrezzature da lavoro è uno specifico attestato con il quale gli addetti all'uso di specifiche attrezzature sono abilitati al loro utilizzo, come già definito dall'Accordo Stato-Regioni del 2012 e dalle successive integrazioni”, specifica Razionale. “Grazie al vasto background nel settore siamo in grado di affiancare piccole, medie e grandi imprese, incluse le imprese individuali, nell'identificazione e nell'analisi dei potenziali rischi sul luogo di lavoro. Forniamo le nostre competenze per la progettazione e l'implementazione di programmi di formazione mirati, attraverso un'esperienza di apprendimento coinvolgente e interattiva, disponibili per un'ampia gamma di argomenti, tra i quali: sicurezza generale sul lavoro, utilizzo di attrezzature da lavoro, prevenzione degli incendi, gestione dei rifiuti pericolosi”.

https://iproxima.it