Nicola Carretta, Il Mazzo Del Successo: il Bestseller su come raggiungere il successo attraverso la passione per le carte da gioco

19 marzo 2024 a

a

a

(Adnkronos) - Milano, 19.03.2024 – C'è una passione che accomuna milioni di persone in tutto il mondo: stiamo parlando della compravendita delle carte da gioco. Tra questi appassionati c'è anche chi ha trovato il modo di farne una vera e propria professione.

Per tutti coloro che desiderano trasformare la propria passione in un lavoro ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Nicola Carretta “IL MAZZO DEL SUCCESSO. Come Guidare la Propria Passione Per Le Carte da Gioco Verso Il Successo Seguendo Il Percorso “Da Zero a Niko” (Bruno Editore). Al suo interno, l'autore condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per raggiungere la realizzazione personale e professionale in qualsiasi ambito della propria vita.

“Il mio libro racconta la storia di come sono riuscito a trasformare la passione per le carte da gioco in un vero e proprio lavoro a tempo pieno” afferma Nicola Carretta, autore del libro. “Inizialmente la decisione di scrivere un libro è nata da una scommessa fatta con un amico, che nasconde però nel profondo di questa scelta un messaggio molto importante: vale sempre la pena credere in sé stessi investendo nelle proprie passioni”.

Secondo Nicola Carretta, l'elemento fondamentale per raggiungere nella vita qualsiasi obiettivo personale e professionale è senza dubbio quello della passione. Come dimostra la storia dell'autore, è stata proprio la passione per le carte da gioco a guidarlo verso il successo in questo mercato che vanta milioni di appassionati in tutto il mondo.

“Nicola Carretta è la chiara dimostrazione di come la determinazione permetta a chiunque di raggiungere i propri obiettivi, qualunque essi siano” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Il mercato delle carte da gioco muove appassionati di ogni parte del mondo e la cosa curiosa è che proprio in Italia abbiamo la fortuna di avere una persona che di questa passione ne ha fatto un business, arrivando ad ispirare tante altre persone al raggiungimento del medesimo obiettivo”.

“Ho conosciuto Giacomo Bruno ad un evento di formazione nel settembre 2022. Un anno dopo ho iniziato a lavorare sul mio libro avendo capito che affidarmi a lui sarebbe stata la scelta migliore che potessi fare” conclude l'autore. “Il team Bruno Editore mi ha accompagnato nel corso di tutto il percorso editoriale dandomi la possibilità di pubblicare questo libro che sono certo sarà di esempio per tantissimi appassionati come me di carte da gioco”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3TwXsM1

Nicola Carretta, nato a Conegliano Veneto (TV) il 03/04/1994. Appassionato fin dalle elementari di giochi di carte e cultura giapponese, si trasferisce nella provincia di Padova per lavorare come archivista e catalogatore delle carte da gioco collezionabili presso la distribuzione italiana. Nel tempo libero collabora per eventi e/o fiere in giro per l'Italia e non solo. Dal 2022 fornisce supporto e consigli utili in merito all'economia e al mercato delle carte da gioco. Contatti: https://www.youtube.com/@nikocarry ; https://www.instagram.com/carry_niko/

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 33 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.000 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all'Editoria ed è il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it