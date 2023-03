Pasqua: colomba della ricerca per la Fondazione Veronesi

21 marzo 2023 a

a

a

Milano, 21 mar. (Adnkronos Salute) - Tornano le colombe della ricerca per festeggiare la Pasqua contribuendo al progresso medico-scientifico. "Anche quest'anno sarà possibile sostenere la ricerca scientifica d'eccellenza di Fondazione Umberto Veronesi grazie all'acquisto di una colomba tradizionale da 750 grammi, confezionata in un'esclusiva borsa di seta 100% realizzata dal brand For Restless Sleepers", informa l'ente intitolato al fondatore dell'Istituto europeo di oncologia-Ieo di Milano. "Il prodotto dolciario da forno a lievitazione naturale, risultato dell'antica tradizione dolciaria italiana, permetterà così di finanziare concretamente la ricerca scientifica nel campo dell'oncologia". Sarà possibile ordinare la colomba sul sito dedicato, fondazioneveronesi.shop, al prezzo di 25 euro, con la possibilità di scegliere la shopper.

"La colomba è solo uno dei prodotti solidali di Fondazione Umberto Veronesi - ricorda una nota - ideati e realizzati per sostenere la ricerca scientifica e presenti sul sito fondazioneveronesi.shop. Regali dedicati ad alcune ricorrenze e che racchiudono un significato speciale, come ad esempio in occasione della Festa della mamma dove verranno proposte delle tazze con grafiche personalizzate insieme ad un pacchetto di biscotti".