Sport: Casellati, 'investire per salute, economia e società'

Roma, 4 lug. (Adnkronos) - "Ritrovarci insieme oggi rappresenta un'opportunità per ricordare quanto sia forte, soprattutto in Italia, il legame tra sport, cultura, turismo, editoria, commercio e molti altri settori della nostra economia e della nostra società. Un rapporto che si salda anche attraverso le numerose competizioni che si svolgono periodicamente nel nostro Paese, coinvolgendo decine di migliaia di atleti, ma anche amatori e appassionati provenienti da ogni angolo del mondo. Vetrine importantissime, specie quando si tratta di eventi di rilievo nazionale e internazionale, per far conoscere le infinite risorse di un'Italia ricca di tesori ambientali, paesaggistici e artistici e per promuovere quel turismo sportivo che, prima della pandemia, valeva quasi mezzo punto di Pil, con un fatturato annuo di oltre 7 miliardi e mezzo di euro". Lo ha affermato il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, intervenendo alla presentazione dell'ottava edizione del premio letterario dedicato a Memo Geremia, giocatore, allenatore e poi per tanti anni presidente del Petrarca Rugby.

"Sono cifre importanti, frutto -ha ricordato la seconda carica dello Stato- di una realtà operosa e instancabile che oggi, tra incertezze e scarse risorse ancora fatica a ripartire. Difficoltà davanti alle quali deve maturare la consapevolezza che investire nello sport non fa bene soltanto alla salute, ma anche all'economia e alla società".

"Perchè significa restituire ossigeno e sostenere gli sforzi di importanti filiere produttive e commerciali, dall'artigianato alla grande industria, che spesso sono espressione di un'eccellenza italiana ammirata in tutto il mondo. Perchè significa proteggere il lavoro di tanti cittadini e preservare una ricchezza sociale rappresentata dalle innumerevoli associazioni sportive presenti nelle nostre città, a partire dalle piccole società dilettantistiche che spesso per molti giovani sono un punto di riferimento non meno importante della scuola".

"Soprattutto, perchè significherebbe -ha concluso Casellati- restituire fiducia e alimentare quello spirito positivo che lo sport incarna in ogni sua declinazione e che è essenziale a qualunque ambizione di rivincita. La rivincita di un'Italia che deve poter tornare a credere in sé stessa e avviarsi verso una nuova stagione di rinascita guardando allo sport e alla cultura dello sport anche come preziosa fonte di ispirazione".