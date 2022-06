Governo: Meloni, 'lo scelgono gli elettori non Goldman Sachs'

01 giugno 2022 a

Roma, 1 giu. (Adnkronos) - "Evidentemente a Goldman Sachs interessa di più una classe politica che tenga insieme tutto e il contrario di tutto, con parlamentari disposti a consegnarsi e a svendere pezzi d'Italia pur di non andare a casa, piuttosto che un governo scelto e legittimato dagli italiani per fare gli interessi degli italiani. L'alta finanza internazionale non può essere più importante del giudizio degli elettori". Lo ha detto la presidente di Fdi, Giorgia Meloni, commentando a "Non stop news" su Rtl 102.5 i giudizi e le previsioni della banca d'affari americana sui rischi per l'economia italiana qualora alle prossime elezioni dovesse vincere il centrodestra.