Calcio: Mourinho, 'Mkhitaryan? E' a disposizione per giocare'

Tirana, 24 mag. (Adnkronos) - "Mkhitaryan? Si è allenato oggi per la prima volta con la squadra, una sessione piccola senza significato del lavoro per la finale vista che era aperta alla stampa, non dico 'fake', ma basica. Per lui è importante per le sensazioni, mi fido della sua esperienza, alla fine dell'allenamento mi ha detto di sentirsi bene e a disposizione per giocare". Lo ha detto il tecnico della Roma Josè Mourinho, alla vigilia della finale di Conference League parlando del centrocampista armeno.