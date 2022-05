Terremoto: Mattarella, 'riconoscenza a Protezione civile'

20 maggio 2022 a

Medolla (Mo), 20 mag. (Adnkronos) - "Anche il sisma del 2012 ha messo ancora una volta alla prova l'impegno della Protezione civile, nel soccorso di emergenza, nell'assistenza, nelle complesse attività di messa in sicurezza, nei vari interventi. Vorrei rinnovare, anche qui, alla nostra Protezione civile l'apprezzamento e la riconoscenza per l'opera che svolge con tanta dedizione". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando a Medolla, in provincia di Modena, a dieci anni dal terremoto che colpì l'Emilia Romagna.