Ucraina: Lupi, 'irresponsabile dividersi su politica estera'

Roma, 19 mag. (Adnkronos) - "Mettere a rischio la credibilità internazionale del nostro Paese per gli equilibri di una forza politica indecisa a tutto è da irresponsabili. Come è da irresponsabili dividersi sulla politica estera. Nelle tempeste internazionali si sta con il proprio Paese”. Lo ha affermato il presidente di 'Noi con l'Italia', Maurizio Lupi, dopo l'informativa alla Camera del presidente del Consiglio, Mario Draghi, sugli ultimi sviluppi della guerra in Ucraina.