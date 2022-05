F1: Gp Russia non sarà rimpiazzato, mondiale resta a 22 gare

18 maggio 2022 a

Roma, 18 mag. - (Adnkronos) - Il Gran Premio di Russia del 2022 non sarà rimpiazzato da un'altra gara. Lo ha confermato la Formula 1. Il Mondiale viene così accorciato a 22 gare in questa stagione. Il GP di Sochi, inizialmente in programma a settembre, era stato cancellato immediatamente da F1 e Liberty Media dopo l'invasione delle truppe di Putin in Ucraina. Non sono mancate le proposte per sostituire l'appuntamento russo, ma F1 ha valutato che non valesse la pena costringere le squadre a un autentico tour de force logistico a causa delle regole di trasporto merci dell'UE. Inoltre si è anche ritenuto utile non aggiungere oneri e costi ai team, il tutto peraltro in tempi molto stretti. Liberty Media aveva confermato a inizio marzo di aver risolto il suo contratto con il promotore del gran premio di Russia: non vi saranno gare in territorio russo nemmeno in futuro. La sede di Sochi sarebbe già stata abbandonata in favore della nuova pista di San Pietroburgo dal 2023.