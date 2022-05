17 maggio 2022 a

Roma, 17 mag. (Adnkronos) - "Un'Europa costruita sul diritto di veto non è all'altezza" ma il punto è "quale idea di Europa abbiamo in testa. Non esiste alcuna soluzione nazionale ai grandi problemi. Salvini e Meloni stanno in Europa perchè costretti. Fosse per loro, l'Europa non ci sarebbe. I loro punti di riferimento, a partire da Orban, sono quelli che in Europa non vorrebbero esserci". Così Enrico Letta nella replica alla Direzione Pd.