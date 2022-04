Ue: Letta, 'Confederazione per dare risposte concrete per la famiglia europea'

29 aprile 2022 a

a

a

Roma, 29 apr (Adnkronos) - "L'idea di Mitterand di una Confederazione europea era quella giusta. Oggi dobbiamo fare qualcosa di simile, dobbiamo costruire immediatamente una famiglia europea, dare risposte concrete e la Confederazione può essere la soluzione". Lo ha detto Enrico Letta nel podcast 'A european Confederation: a common political platform for peace' pubblicato su Spotyfy.

La premessa, per il segretario del Pd, è quella di superare "le contraddizioni e le frustrazioni" nate in Paesi come Ucraina, Albania o Moldavia che aspirano all'ingresso in Ue per colpa delle "aspettative alimentate" e "le regole del percorso d'ingresso". Per Letta, "non possiamo immaginare che l'accesso finale di questi Paesi avvenga nel 2033 o 2034".

La Confederazione "è la via per accogliere questi Paesi nella famiglia europea, è un posto dove 36 Paesi possono condividere progetti politici, posizioni, discutere di progetti come l'Erasmus e di tutti gli aspetti importanti per l'identità europea ma anche di questioni come quelle della sicurezza", ha spiegato Letta sottolineando che questo processo può partire "a giugno, facendo seguire il Consiglio europeo da un primo vertice della Confederazione" e "non deve ostacolare il processo d'integrazione, ma camminare di pari passo".