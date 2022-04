Nuoto: Trials Usa, Armstrong stabilisce il nuovo record mondiale dei 50 dorso

29 aprile 2022 a

Greensboro, 29 apr. -(Adnkronos) - Hunter Armstrong realizza il nuovo primato mondiale nei 50 metri dorso, nuotando in 23"71 secondi, durante i Trials statunitensi di qualificazione mondiali di nuoto in corso a Greensboro in North Carolina. Armstrong, 21 anni, medaglia d'oro olimpica a Tokyo con la staffetta mista 4x100, migliora di 9 centesimi il precedente record di 23"80 stabilito dal russo Kliment Kolesnikov durante i campionati Europei di Budapest il 18 maggio 2021.