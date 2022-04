Motomondiale: Gp Spagna, doppietta Suzuki in prime libere MotoGp

29 aprile 2022 a

Jerez, 29 apr. - (Adnkronos) - Doppietta Suzuki nelle prime prove libere del Gp di Spagna sul circuito di Jerez. il centauro di casa Joan Mir realizza il miglior tempo in 1'38"194 davanti ai connazionali Alex Rins (1'38"219) suo compagno di squadra, Alex Marquez (1'38"368) con la Honda e Aleix Espargaro (1'38"426). Quinto tempo per il campione del mondo in carica e leader iridato, il francese della Yamaha Fabio Quartararo (1'38"439).