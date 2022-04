Fintech: dal 2020 ad oggi più che quadruplicati prestiti e numero aziende

29 aprile 2022 a

Milano, 29 apr. (Adnkronos) - In due anni sono più che quadruplicati i finanziamenti alle Pmi e il numero di aziende che hanno avuto accesso al credito grazie al Fintech. Nei primi tre mesi del 2022 si sono registrati 1,1 mld di euro di finanziamenti alle imprese (4,7x rispetto a gennaio-marzo 2020) con un forte incremento di aziende finanziate (4,4x rispetto a gennaio-marzo 2020), che sono passate da 676 nei primi tre mesi del 2020 a 2.987 nello stesso periodo 2022.

Questi i dati dell'analisi trimestrale condotta da ItaliaFintech, l'associazione che raggruppa gli operatori italiani del Fintech, sui dati dagli associati, attivi nel finanziamento a medio e lungo termine di imprese in Italia.

Il trend evidenzia una crescita costante del Fintech, che per le PMI si afferma sempre di più come strumento ordinario, al fianco dei finanziamenti bancari tradizionali. I dati dei nostri associati mostrano inoltre che, grazie ai nuovi player nati in questi ultimi anni che utilizzano la tecnologia per analizzare dati e valutare i rischi di credito, sempre più piccole e piccolissime aziende hanno la possibilità di ottenere finanziamenti a medio-lungo termine.

“Questo risultato conferma il trend di crescita che il settore ha già dimostrato negli anni precedenti. In questo biennio la domanda di credito ha naturalmente privilegiato i canali fintech, capaci per loro stessa natura di offrire alla clientela risposte immediate e di semplice accesso grazie ai canali digitali. – dichiara Sergio Zocchi, Presidente di ItaliaFintech - È senza dubbio un ulteriore passo in avanti affinché l'Italia possa affermarsi come una Start-up Nation. In questo contesto, infatti, il Fintech sta assumendo un ruolo sempre più rilevante di acceleratore di innovazione, anche in partnership con gli operatori finanziari tradizionali”.