Covid: Lega, 'italiani maturi per sapere quando mettere mascherina'

Roma, 29 apr. (Adnkronos) - "La Lega ha votato contro l'obbligo della mascherina, lasciando ai cittadini la discrezione di scelta. Gli italiani hanno dimostrato una maturità generale negli ultimi due anni che qualcuno continua a sottovalutare… o forse temere. I cittadini hanno imparato le regole, sanno quando indossarla e quando no. Invece l'Italia resta l'unica nazione in Europa che ancora obbliga i cittadini a convivere con la mascherina". Lo dicono in una nota i deputati della Lega in Commissione Affari sociali.