Covid: ad Anip premio europeo per migliore comunicazione industria Servizi nella pandemia

Roma, 30 apr. (Labitalia) - Anip-Confindustria, l'associazione nazionale imprese di pulizia e servizi integrati di Confindustria, si è aggiudicata il primo premio agli European Cleaning & Hygine Awards nella categoria per la migliore campagna di comunicazione dedicata al settore delle pulizie, igiene e sanificazione. La premiazione si è tenuta a Bruxelles alla presenza dei maggiori player dell'industria del cleaning, comparto che in Europa conta 4,1 milioni di addetti, con l'Italia a rappresentare il quinto Paese europeo in termini di impiegati.

"Onorato di un riconoscimento che va a tutto il settore del cleaning europeo, impegnato in prima linea in questi anni difficili", dichiara Lorenzo Mattioli, presidente di Anip-Confindustria.

"La campagna di comunicazione ‘In buone Mani' (declinata a livello europeo ‘In good hands'), nata in collaborazione con Lievito Consulting, voleva valorizzare il settore dei servizi e tutti quei lavoratori che, durante la pandemia, hanno permesso ai settori più importanti di proseguire nella loro attività assicurando con professionalità la sicurezza e la salute delle persone contrastando il Covid 19. Un lavoro silenzioso ed incessante che andava, e va tuttora, valorizzato", conclude la nota.