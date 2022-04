Calcio: Spalletti, 'ho un altro anno di contratto e voglio rimanere alla guida del Napoli'

29 aprile 2022 a

Napoli, 29 apr. - (Adnkronos) - "Il mio futuro è la gara di domani. Se poi mi parla del futuro della mia professione, le dico che ho un altro anno di contratto e un anno ulteriore con opzione a favore della società. Io voglio rimanere a fare l'allenatore del Napoli, ho firmato un contratto di due anni e qui mi sento benissimo, non vedo quale problema possa esserci". Lo dice l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Sassuolo, in merito al suo futuro.