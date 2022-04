Calcio: Spalletti, 'De Laurentiis ha dimostrato sensibilità sua presenza stimola il gruppo'

29 aprile 2022 a

a

a

Napoli, 29 apr. - (Adnkronos) - "Il presidente ha dimostrato sensibilità riunendo tutte le componenti per rinforzare quel corpo unico che ci ha dato tante soddisfazioni quest'anno. La sua presenza dà sempre degli stimoli ai calciatori, ha avuto la sensibilità di parlare con tutti i ragazzi, s'è reso conto del momento attuale e si riparte da questo gruppo compatto, forte, unito che vuole raggiungere l'obiettivo di inizio stagione. Siamo tutti proiettati e determinati per far bene in queste ultime gare dopo quanto accaduto nell'ultima". Così l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia del match con il Sassuolo, dove gli azzurri vogliono tornare a vincere dopo aver ottenuto solo un punto nelle ultime tre partite.