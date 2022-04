Brescia: maltrattava alunno disabile, arrestata assistente scolastica

29 aprile 2022 a

Milano 29 apr. (Adnkronos) - Un'assistente scolastica nei giorni scorsi è stata arrestata in flagranza dai carabinieri di Brescia per maltrattamenti pluriaggravati e lesioni aggravate a danno del bambino disabile di cui si occupava.

Le indagini dei militari, coordinate dal Dipartimento soggetti deboli della Procura di Brescia, sono stata avviate dopo la denuncia dei genitori del bambino, sul cui corpo avevano trovato - si legge nella nota dei carabinieri - "inconfutabili segni di violenza fisica". Evidente inoltre, agli occhi di mamma e papà, il cambio di atteggiamento e di umore del figlio.

Nell'aula sono state installate telecamere ambientali, che hanno consentito ai carabinieri di "riscontrare quanto denunciato, ossia che durante l'orario scolastico l'assistente avrebbe commesso ripetute violenze fisiche sul minore".

I carabinieri sono dunque intervenuti immediatamente presso l'istituto scolastico, portando via dall'aula l'assistente che è stata immediatamente tratta in arresto e condotta presso il carcere di Brescia – Verziano, in attesa dell'udienza di convalida che avverrà nei prossimi giorni.