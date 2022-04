Basket: playoff Nba, super Paul trascina Phoenix alla vittoria nella serie contro New Orleans

29 aprile 2022 a

a

a

New Orleans, 29 apr. -(Adnkronos) - Vittoria in trasferta per i Phoenix Suns che superano 115-109 i New Orleans Pelicans in gara-6, aggiudicandosi così per 4-2 la serie di primo turno dei playoff della Western Conference Nba. Sotto di 10 lunghezze all'intervallo lungo, la squadra dell'Arizona ritrova smalto nella ripresa e trascinata dalla storica prestazione di Chris Paul batte New Orleans per la quarta volta nella serie e si prende la qualificazione alle semifinali di Conference - godendosi i 67 punti realizzati nella ripresa, con tanto di tripla decisiva del sorpasso a 100 secondi dalla sirena mandata a bersaglio dal rientrante Devin Booker, fuori negli ultimi nove giorni a causa di un infortunio al bicipite femorale destro.

Una partita che resterà nella storia NBA per merito di un Paul scatenato e intenzionato a non concedere un'ulteriore opportunità ai Pelicans: CP3 gioca la gara perfetta, senza sbagliare neanche una conclusione dal campo e chiude con 33 punti e 14/14 dal campo - mai nessuno era riuscito a segnare così tanti canestri senza errori nella storia della post-season (a cui Paul aggiunge anche un perfetto 4/4 dalla lunetta). Nel suo boxscore ci sono anche cinque rimbalzi e otto assist.

Prestazione più complicata sotto l'aspetto della precisione realizzativa invece per Devin Booker, che chiude con 13 punti a referto, 5/12 dal campo, 5 rimbalzi e tre assist in 32 minuti (contingentati) che gli vengono concessi. Sono 22 invece quelli a referto di Deandre Ayton, con 10/12 al tiro e 7 rimbalzi. La stagione in altalena dei Pelicans termina così, con la consapevolezza di avere un gruppo in grado di rialzarsi e con la situazione Zion Williamson tutta da definire. In campo New Orleans non va oltre i 21 punti e 11 assist di un Brandon Ingram che ha provato a essere trainante per 44 minuti, mentre sono 16 i punti realizzati sia da CJ McCollum che da Herbert Jones, altra piacevole scoperta della stagione Pelicans con che aggiunge i soliti 4 rimbalzi, 4 assist e 4 recuperi.