Atletica: Tortu gareggerà il 28 maggio a Trieste sui 100 metri

Trieste, 29 apr. - (Adnkronos) - Filippo Tortu gareggerà il prossimo 28 maggio al XV Triveneto Meeting Internazionale sui 100 metri. Dopo l'esordio a Nairobi sui 100 metri e quello a Doha sui 200 metri, è stato identificato il meeting di Trieste come ultima gara del mese di maggio. "Saranno fondamentali le sensazioni di Nairobi e Doha per affrontare al meglio la gara d Trieste -spiega il 23enne velocista delle Fiamme Gialle-. Abbiamo scelto una importante manifestazione in Europa per non doverci spostare troppo prima della trasferta americana ai Mondiali di Eugene. Sono contento di gareggiare dove sarà presente anche Gimbo Tamberi”.