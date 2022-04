Calcio: Collovati, 'Leicester pericoloso in trasferta ma Roma può farcela'**

29 aprile 2022 a

Roma, 29 apr. - (Adnkronos) - "Il pareggio conquistato in Inghilterra non è male per la Roma anche se non vale più la regola del gol in trasferta che vale doppio in caso di parità, quindi lo 0-0 all'Olimpico non garantisce più il passaggio del turno. Peccato aver subito il pareggio nella ripresa perché il Leicester è una squadra pericolosa in trasferta, hanno giocatori veloci che possono far male se concedi un po' di spazi. Comunque si è visto ieri che i giallorossi hanno tutte le carte in regola per andare in finale". L'ex difensore della Roma Fulvio Collovati commenta così all'Adnkronos il pareggio per 1-1 dei capitolini nella semifinale d'andata di Conference League contro il Leicester. "All'Olimpico sarà un'altra partita e sarà fondamentale anche l'appoggio dei 70.000 tifosi giallorossi per spingere Pellegrini e compagni in finale -aggiunge Collovati-. Deve essere un fattore anche la grande esperienze di Mourinho che, dopo un inizio di stagione complicato, ha saputo dare una svolta in positivo alla stagione della Roma toccando le corde giuste dei suoi giocatori. Per il bilancio dell'annata molto dipenderà dal risultato in Conference League, dalla quale dipende ormai tutta la stagione".