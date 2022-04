Ucraina: Pucciarelli, 'richiesta M5S a Draghi su lista armi? Provocazione strumentale'

28 aprile 2022 a

Roma, 28 apr. (Adnkronos) - Visto che la lista delle armi da inviare in Ucraina è a disposizione di tutte le parti politiche al Copasir, la richiesta dei 5S a Draghi è una provocazione? "Sicuramente, tutte le parte politiche sono rappresentate al Copasir. Quella dei 5S è una provocazione, un fatto strumentale, a meno che non abbiano un dialogo con chi li rappresenta in quella sede". Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, la senatrice leghista e sottosegretario alla Difesa Stefania Pucciarelli.