Ucraina: Ceccanti (Pd), 'nessuna emarginazione del Parlamento sull'invio delle armi'

Roma, 28 apr (Adnkronos) - "Un nuovo passaggio parlamentare sulle armi all'Ucraina sulla concessione di armi per la legittima difesa dell'Ucraina non è previsto. La ragione risiede nel come è costruita la norma che dà fondamento al tutto, ossia il decreto n. 16/2022, che è stato poi assorbito dal decreto 14/2022, come convertito dalla legge 28/2022". Lo scrive il deputato del Pd Stefano Ceccanti, capogruppo in commissione Affari costituzionali, sul suo blog.

"La scelta fatta è quella di un intervento del Parlamento a monte del processo, per legittimarlo con chiarezza dall'inizio, e non in seguito a rincorsa degli eventi -spiega Ceccanti-. A sua volta questa scelta si basa sulla scelta multilaterale dell'articolo 11 della Costituzione, la cui limitazione della sovranità apre al ruolo dell'Onu e delle organizzazioni regionali (tra cui Ue e Nato) in relazione del diritto naturale di legittima difesa degli aggrediti (articoli 51 e 52 della carta Onu)".

"L'articolo 2-bis del decreto 14 (che corrisponde all'originario art. 1 del decreto 16) consente l'emanazione di uno o più decreti interministeriali sulla materia fino al 31 dicembre 2022 previo atto di indirizzo delle Camere", prosegue il deputato del Pd.

"Tale atto è consistito nelle Risoluzioni votate da Camera e Senato l'1 marzo scorso che hanno previsto esplicitamente “la cessione di apparati e strumenti militari che consentano all'Ucraina di esercitare il diritto alla legittima difesa e di proteggere la sua popolazione -scrive Ceccanti-. Le risoluzioni prevedono di tenere “costantemente informato il parlamento", ma ciò si riferisce alle comunicazioni trimestrali introdotte con emendamento al decreto 14, sempre all'articolo 2.bis: 'Il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con cadenza almeno trimestrale, riferiscono alle Camere sull'evoluzione della situazione in atto'".