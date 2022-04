Professioni: Casellati, 'disparità e difficoltà per avvocatesse, sostenere meriti donne'

28 aprile 2022 a

a

a

Roma, 28 apr. (Adnkronos) - "Il 'Rapporto sull'Avvocatura' ha dato prova di essere uno strumento di grande autorevolezza sia nel supporto all'azione degli organi di previdenza e assistenza forensi, sia per una migliore lettura delle complesse dinamiche evolutive della professione. Ho particolarmente apprezzato l'idea di introdurre nell'edizione di quest'anno una specifica sezione sull'avvocatura femminile. Un'occasione per approfondire, al di là delle cifre, quali siano le principali problematiche con cui le donne che intraprendono la professione forense - sempre più degli uomini secondo gli ultimi dati - si devono confrontare ogni giorno: dalle disparità retributive alle difficoltà nel conciliare il rapporto casa lavoro. Un'analisi che, sono certa, saprà fornire utili informazioni anche per sostenere, promuovere e valorizzare il loro impegno e i loro meriti". Così la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, nel messaggio inviato alla presentazione del 'Rapporto 2022 sull'avvocatura italiana' che si sta tenendo nella sede della Cassa Forense a Roma.

"Occorre inoltre rivolgere grande attenzione - rimarca la seconda carica dello Stato - ai risultati che l'indagine di quest'anno ci consegna sull'attuale stato di salute dell'avvocatura italiana e, in particolare, sull'impatto che gli ultimi due anni di emergenza sanitaria, economica e sociale hanno avuto sulla qualità della vita e del lavoro di tanti colleghi. Informazioni di cruciale interesse che, attraverso un'indispensabile sinergia tra le Istituzioni nazionali e gli organismi rappresentativi dell'avvocatura, possono consentire di migliorare l'azione legislativa e di governo nell'elaborazione di politiche di sviluppo efficaci e durevoli nel tempo. Strategie che, mi auguro, possano realmente superare tutte le incertezze e le precarietà che la pandemia ci ha lasciato, offrire nuove prospettive alla passione di tanti professionisti di talento e contribuire a rilanciare il ruolo dell'avvocatura in Italia, riconoscendone e rafforzandone la sua sempre più determinante funzione sociale", conclude.