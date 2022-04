Motomondiale: Quartararo, 'Yamaha vuole che resti? Servono cavalli, ora penso a vincere'

28 aprile 2022 a

a

a

Jerez, 28 apr. - (Adnkronos) - "Spero che la Yamaha porti un po' di cavalli nei test di lunedì". Così Fabio Quartararo nella conferenza di Jerez de la Frontera, dove la MotoGP è pronta a vivere il sesto weekend della stagione 2022. Il pilota francese pure non affermando di non volerne parlare, qualche cenno al suo futuro lo ha fatto. "Dobbiamo trovare più potenza, ma non ho ancora parlato con loro per i test. C'è qualche forcellone ed elemento di elettronica". Del futuro, come detto, Quartararo non parla ma accenna in conferenza stampa: "Non voglio parlare di questo. Ho un obiettivo chiaro quest'anno, ovvero vincere o lottare per il campionato. Le persone che mi stanno accanto si stanno occupando della questione".