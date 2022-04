Motomondiale: Bastianini, 'Jerez circuito difficile, l'obiettivo è finire nei primi 5'

28 aprile 2022 a

Jerez, 28 apr. - (Adnkronos) - Enea Bastianini ha perso a Portimao la leadership del Mondiale. Il pilota del Team Gresini ha vissuto in Portogallo un weekend complicato, ma è pienamente nella bagarre per il campionato, con la coppia di testa Rins-Quartararo a sole 8 lunghezze. A Jerez il pilota italiano cerca il riscatto. "E' una pista molto divertente, arrivo da un GP molto complicato a Portimao e quindi dobbiamo ricominciare da capo - ha detto Bastianini, come riporta GPOne -. Nei test eravamo andati bene, ma le condizioni atmosferiche sono totalmente differenti. Dobbiamo fare il nostro lavoro, divertirci e partire con la nostra base. A Portimao ho perso punti importanti, ma il Mondiale è molto serrato. Abbiamo un buon pacchetto e possiamo essere competitivi subito su questa pista. L'obiettivo è quello di finire nei primi cinque, Jerez è un circuito molto difficile".